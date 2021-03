Kriminalität : Bundespolizei stellt fast 250 Gramm Amphetamin sicher

Beamte der Bundespolizei haben bei einer Fahrzeugkontrolle in Puttgarden 232 Gramm Amphetamin sichergestellt.

Fehmarn | Das Rauschgift sei im Rucksack eines 34 Jahre alten Reisenden aus Dänemark gefunden worden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Außer den insgesamt fünf Tütchen mit der Droge befanden sich in dem Rucksack auch diverse Schmerztabletten. Eine Streife der Bundespolizei hatte das Fahrzeug, in dem der 34-Jährige als Beifahrer saß, am Montag in Puttga...

