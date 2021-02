Kriminalität : Bundespolizei erwischt in 20 Minuten drei Gesuchte

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle von Fährschiffpassagieren drei mit Haftbefehl gesuchte Männer innerhalb von 20 Minuten festgenommen.

Kiel | So etwas hätten die Beamten der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg bislang nicht erlebt, teilte ein Sprecher am Montag mit. Kontrolliert wurde am Samstagabend im Kieler Ostuferhafen ein Fährschiff aus Litauen. Zuerst entdeckten die Bundespolizisten ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.