Fußball : Bundesliga-Letzter HSV trifft auf starke Schalker

Der Hamburger SV steht im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vor einer schwierigen Aufgabe. Der Tabellenletzte trifft heute (18.30 Uhr/Sky) auf Schalke 04. Die Gäste können mit einem Sieg im Volksparkstadion einen Club-Rekord aufstellen. Noch nie gewann der aktuelle Tabellenzweite sieben Mal nacheinander. Die Hanseaten warten indes seit 15 Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Sechs Spieltage vor dem Saisonende beträgt ihr Abstand sieben Punkte zum Relegationsrang.

von dpa

07. April 2018, 02:55 Uhr

HSV-Trainer Christian Titz setzt in seinem zweiten Heimspiel erneut auf einige Spieler aus der Regionalliga-Mannschaft wie den 19-jährigen Stephan Ambrosius in der Innenverteidigung und den vier Jahre älteren Matti Steinmann im defensiven Mittelfeld. Mehr Sicherheit soll Kyriakos Papadopoulos bringen. Der griechische Innenverteidiger wird erstmals unter Titz in der Startelf stehen.