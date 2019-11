Verkehr : Bund und Länder signieren Finanzierungsvereinbarung für S4

Vertreter von Bund und Ländern wollen am heutigen Freitag die Finanzierungsvereinbarung für das Milliardenprojekt S-Bahnstrecke S4 von Hamburg-Altona nach Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) unterzeichnen. Die Gesamtkosten für das Projekt werden auf knapp 1,85 Milliarden Euro geschätzt. Davon tragen Hamburg und Schleswig-Holstein nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zusammen rund 300 Millionen Euro, wobei auf die Hansestadt gut 70 Prozent dieser Kosten entfallen.

29. November 2019, 01:15 Uhr

Die S4 war vor einem Jahr im Bundesverkehrswegeplan in den vordringlichen Bedarf hochgestuft worden. Sie soll durchgehend von Hamburg-Altona bis Bad Oldesloe fahren. Prognosen zufolge sollen damit an Werktagen 97 100 Menschen befördern. Mit einer Fertigstellung wird nicht vor 2027 gerechnet. Die Strecke zwischen Hamburg und Bad Oldesloe gilt bereits heute als eine der am meisten befahrenen Pendlerstrecken rund um Hamburg.