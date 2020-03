Gesundheit : Bund gibt Firma Auftrag für Beatmungsgeräte

Die Bundesregierung will die Versorgung mit dringend benötigten Beatmungsgeräten in der Coronavirus-Krise auch mit einem Großauftrag in Rheinland-Pfalz sichern, der auch Hamburg betrifft. Das Unternehmen Löwenstein Medical in Bad Ems, das viel Produktion in Hamburg und insgesamt rund 2000 Beschäftigten im In- und Ausland hat, soll nach eigenen Angaben mehr als 6500 Geräte liefern, sagte Löwenstein-Medical-Sprecherin Claudia Lux am Dienstag. Die andere Firma mit einem Großauftrag des Bundesgesundheitsministeriums, Dräger in Lübeck, solle 10 000 Beatmungsgeräte liefern.

Avatar_shz von dpa

17. März 2020, 12:01 Uhr

Löwenstein Medical stellt seine mehr als 6500 Geräte nach eigenen Angaben in den kommenden drei Monaten zur Verfügung. Die Fertigung sei bereits im Februar erhöht worden, «nicht zuletzt auch aufgrund der Nachfrage aus China». Bislang gebe «keinerlei Einschränkungen in den kritischen Versorgungsbereichen und der Fertigung».

Das mittelständische Familienunternehmen in Bad Ems sieht sich als «einen der weltweit führenden Anbieter in der klinischen und außerklinischen Beatmung». Lux sagte: «Wir exportieren in über 130 Länder.» Zuvor hatte andere Medien darüber berichtet.