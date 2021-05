Denkmäler : Bund gibt 3,4 Millionen Euro für Denkmalschutz

Schleswig-Holstein erhält vom Bund rund 3,4 Millionen Euro für den Erhalt und die Sanierung von 16 bedeutenden Kulturdenkmälern im Land.

Kiel | Gefördert werden nach Angaben des Kulturministeriums vom Mittwoch unter anderem die St. Nikolaikirche in Kiel, die Wollspinnerei in Bad Segeberg, die Kirche im Lübecker Stadtteil Kücknitz und die Kirche St. Petri in Rieseby. Baudenkmäler seien nicht nur Zeugen der Vergangenheit, sondern Teil der gegenwärtigen kulturellen Identität, sagte Kulturministe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.