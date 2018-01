Umweltpolitik : BUND fordert noch mehr Tempo-30-Abschnitte in Hamburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 13:03 Uhr

Am Dienstag hatte der Senat erste Maßnahmen des Lärmaktionsplans 2018 umgesetzt und an sechs Hauptstraßen das Tempo in der Zeit zwischen 22.00 und 6.00 Uhr auf 30 Stundenkilometer reduziert. Betroffen sind die Holtenklinker Straße und die Bergedorfer Straße im Stadtteil Bergedorf, die Eiffestraße und die Rennbahnstraße in Mitte, der Mühlendamm in Nord und die Vogt-Wells-Straße in Eimsbüttel. Vier weitere Abschnitte in Altona (Holstenstraße), Nord (Braamkamp und Tarpenbekstraße) und Wandsbek (Bramfelder Chaussee) sollen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 folgen.