Tourismus : Büsum startet Tourismus-Modellprojekt erst im Mai

Deutlich steigende Corona-Zahlen bremsen den Start des Tourismus-Modellprojektes im Ferienort Büsum an der Westküste aus.

Kiel | Der Beginn ist jetzt für den 10. Mai vorgesehen, wie das Tourismus Marketing der Gemeinde im Kreis Dithmarschen am Mittwoch mitteilte. Als Grund nannte Geschäftsführer Olaf Raffel die aktuelle Entwicklung in der Pandemie. Mittlerweile sei die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen in kurzer Zeit im Kreis auf 68,3 gestiegen u...

