Agrar : Büsum bekommt Anlage zur Bilgenwasserentsorgung

Krabbenfischer können von nun an das Bilgenwasser ihrer Schiffe im Büsumer Hafen in der ersten dafür in einem landeseigenen Hafen eingerichteten Anlage rund um die Uhr entsorgen.

Büsum | Zugleich könne Frischwasser getankt werden, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit. „Gemeinsam mit der Gemeinde setzen wir die Vorschläge der Krabbenfischerei um“, sagte Staatssekretärin Dorit Kuhnt zum Start des Projektes. Die Anlage soll zunächst in einer fünfjährigen Pilotphase betrieben werden. Krabbenkutter müssen zweimal jährlich ihr Bilge...

