Verkehr : Bürgervorschläge in Hafenpassage A26 eingearbeitet

von dpa

erstellt am 11.Dez.2017 | 19:09 Uhr

In die Pläne für die geplante Hamburger Hafenpassage der Autobahn A26 südlich der Elbe sind Vorschläge der Anwohner eingeflossen. So soll ein längerer als bisher geplanter Tunnel die Bürger auf der Elbinsel Wilhelmsburg vor Lärm und Abgasen schützen. Statt 390 Meter soll er in Kirchdorf-Süd nun 1480 Meter betragen, kündigte Staatsrat Andreas Rieckhof (SPD) am Montag in Hamburg an. Die längere Unterführung der Autobahn-Verbindung zwischen der A1 im Osten und der A7 im Westen ist eine Maßnahme eines Zehn-Punkte-Konzepts für den Autobahn- und Straßenbau im Süden Hamburgs.

A26 Ost - Hafenpassage