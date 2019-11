Bürgerschaft : Bürgerschaft für besseren Tierschutz in Versuchslaboren

Angesichts der Skandalbilder aus dem Landkreis Harburg hat die Hamburgische Bürgerschaft sich fraktionsübergreifend für besseren Tierschutz in Versuchslaboren ausgesprochen. Einen heftigen Schlagabtausch lieferten sich Regierungs- und Oppositionsparteien am Mittwoch aber über den Weg dorthin. Während die rot-grünen Regierungsfraktionen vor allem den Bund in der Pflicht sahen, die in Deutschland geltenden Regeln an schärferes europäisches Recht anzupassen, bemängelten Vertreter der Opposition am Mittwoch Versäumnisse des Senats - vor allem eine zu geringe Kontrolldichte.

Avatar_shz von dpa

20. November 2019, 17:10 Uhr

Am Wochenende waren in Hamburg bis zu 15 000 Menschen auf die Straße gegangen. Die Proteste richten sich vor allem gegen die Firma LPT, in deren Labor in Mienenbüttel im Kreis Harburg in Niedersachsen Hunde und Affen misshandelt worden sein sollen.