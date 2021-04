Bürgerschaft : Bürgerschaft debattiert über Waffentransporte und Notbremse

Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich am Mittwoch (13.30 Uhr) in der Aktuellen Stunde mit Waffentransporten über den Hafen.

Hamburg | Die Linksfraktion will, dass solche Transporte künftig nicht mehr in der Hansestadt abgewickelt werden. Außerdem hat die AfD eine Debatte über die geplante bundesweite Corona-Notbremse angemeldet. Sie will laut Titel eine „Bundesermächtigung im Infektionsschutzgesetz stoppen“. Im Debattenteil der Sitzung geht es anschließend auch um die jüngste Corona...

