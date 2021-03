Bürgerschaft : Bürgerschaft debattiert über Klimaschutz und Corona

Der Klimaschutz steht am heutigen Tag (ab 13.30 Uhr) ganz oben auf der Agenda der Hamburgischen Bürgerschaft.

Hamburg | Wenige Tage nach dem globalen Klimastreik von Fridays for Future hat die Grünen-Fraktion den Kampf gegen die Erderwärmung und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zur Debatte in der Aktuellen Stunde angemeldet. Zweites Thema sind auf Antrag der CDU die Anti-Corona-Maßnahmen in den Hamburger Schulen wie Tests, Luftfilter und Digitalisierung. „Schüler, Leh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.