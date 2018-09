Bürgerschaft : Bürgerschaft berät Haushalt: Debatte zu Anti-Merkel-Demo

Die Hamburgische Bürgerschaft wird sich am Mittwoch (13.30 Uhr) erstmals mit dem Entwurf des rot-grünen Senats zum Doppelhaushalt 2019/2020 befassen. Er sieht für die kommenden beiden Jahre Ausgaben in Höhe von 15,51 Milliarden beziehungsweise 15,97 Milliarden Euro vor. Außerdem wollen die Regierungsfraktionen einen Gesetzentwurf einbringen, mit dem der Betreuungsschlüssel in den Krippen und Kitas der Stadt in den kommenden sechs Jahren verbessert werden soll. Sie hatten sich erst am Dienstag mit der Volksinitiative «Mehr Hände für Hamburger Kitas» verständigt. Auch das Thema Wohnen wird die Abgeordneten bei der Sitzung beschäftigen.

von dpa

05. September 2018, 09:30 Uhr

Zuvor soll die für den Abend auf dem Gänsemarkt angemeldete «Merkel muss weg»-Demonstration in der Aktuellen Stunde thematisiert werden. «Rechtsextremismus beim Namen nennen: Bei neuer Mittwochs-Demo sind Rechtsstaat und Zivilgesellschaft gefordert», lautet der Titel des Antrags der Grünen. Laut Verfassungsschutz sind die Organisatoren der Demo Rechtsextremisten. Linke und AfD haben jeweils eine Debatte zum geplanten Rückkauf des Fernwärmenetzes angemeldet, die FDP eine zur Qualität des Hamburger Abiturs.