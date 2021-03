Wahlen : Bürgermeisterwahl auf Sylt: Dank von Häckel, Trost für Raab

Nach seinem Erfolg bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Sylt wird Bürgermeister Nikolas Häckel am 22. April für seine zweite Amtszeit vereidigt.

Sylt | Das gab Bürgervorsteher Peter Schnittgard am Montag bekannt. Die 13 000 Wahlberechtigten hatten am Sonntag mit 68,4 Prozent ihrer Stimmen den parteilosen gebürtigen Sylter in seinem Amt als Verwaltungschef bestätigt. Der ursprünglich aus Schömberg im Nordschwarzwald (Baden-Württemberg) stammende Clemens Raab (CDU) hatte mit 31,6 Prozent der Stimmen...

