Bürgerschaft : Bürgermeister wirbt für Fernwärmenetz-Rückkauf

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat bei den Abgeordneten der Bürgerschaft um die Zustimmung zum Rückkauf des Fernwärmenetzes geworben. Im Hinblick auf die Umsetzung des Volksentscheids von 2013 sei es dem Senat nicht um das «Ob», sondern um das «Wie» gegangen, sagte Tschentscher in seiner Regierungserklärung am Mittwoch. Die vollständige Übernahme der Fernwärmegesellschaft vom Versorger Vattenfall habe sich als die beste Lösung erwiesen, bekräftigte er. Hamburg hält bereits 25,1 Prozent am Fernwärme-Unternehmen.

von dpa

17. Oktober 2018, 14:25 Uhr

Die Stadt könne die klimafreundliche Fernwärmeversorgung für mehr als 450 000 Haushalte herstellen, sagte Tschentscher. Er habe darauf geachtet, dass Übernahme zu keiner Preissteigerung für Mieter führe, «die über die sonstige Marktentwicklung hinausgeht». Das Konzept des Senats stütze sich auf Abwärme aus Müllverbrennungs- und Industrieanlagen und auf eine Gas-Kraft-Wärmekopplungsanlage. Hamburg werde unabhängig von Kohle, ergänzte Tschentscher.

Hamburg will zum 1. Januar das Fernwärmenetz vom Versorger Vattenfall für den vereinbarten Mindestkaufpreis von 950 Millionen Euro übernehmen. Eine Abstimmung in der Bürgerschaft über den Rückkauf wird es erst im November geben.