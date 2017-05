Vereine : Bürgermeister empfängt Wandergesellen im Rathaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Bis zu 450 Wandergesellen aus Deutschland kommen am Freitag zu ihrem alljährlichen Himmelfahrtstreffen in Hamburg zusammen. Es ist das erste Mal seit 1991, dass sie sich wieder in der Hansestadt versammeln. Sie wollen von Altona aus in ihrer traditionellen Montur und mit zünftigen Fahnen zu einem Senatsempfang im Hamburger Rathaus marschieren. Hier will sie Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) in Empfang nehmen. Organisiert wurde das diesjährige Treffen von der 1793 gegründeten «Gesellschaft der rechtschaffenen fremden Zimmer- und Schieferdeckergesellen zu Altona».

erstellt am 26.Mai.2017 | 06:00 Uhr