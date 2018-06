Soziales : Bürgerbeauftragte El Samadoni stellt Tätigkeitsbericht vor

Gesetze, Verordnungen, Bescheide - viele Menschen finden sich im Gewirr der Vorschriften nicht zurecht oder fühlen sich ungerecht behandelt. Hilfe können sie bei der Bürgerbeauftragten finden. Womit die Beauftragte 2017 konfrontiert wurde, stellt sie jetzt vor.

von dpa

28. Juni 2018, 02:56 Uhr

Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten, Samiah El Samadoni, will heute (10.00 Uhr) in Kiel ihren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2017 vorstellen. Ob es um Schwierigkeiten beispielsweise mit Wohngeld, Parkerleichterungen oder einen Streit mit Krankenkassen geht - die Bürger Schleswig-Holsteins können sich mit ihren Sorgen und Nöten an El Samadoni wenden, die seit 2014 Bürgerbeauftragte ist. 2016 erreichten die Beauftragte insgesamt 3323 Petitionen. Probleme mit Hartz IV waren mit 876 Eingaben der größte Bereich. Sprunghaft gestiegen sind 2016 die Petitionen rund um die gesetzliche Krankenversicherung - von 353 auf 450.