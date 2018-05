Literatur : Buddenbrookhaus: Ausstellung zum Lübeck der Brüder Mann

Das Buddenbrookhaus in Lübeck stellt heute seine große Jubiläumsausstellung «Herzensheimat» vor. Zum 25. Geburtstag des Literaturmuseums in seiner aktuellen Form beleuchtet die Ausstellung Lübeck aus der Sicht der Brüder Heinrich (1871-1950) und Thomas (1875-1955) Mann. Die in Lübeck aufgewachsenen Kaufmannssöhne rebellierten in ihrer Jugend gegen die Bürgerwelt ihrer Heimatstadt, der sie trotzdem zeitlebens innerlich verbunden blieben. Die Ausstellung ist die letzte vor dem ab 2019 geplanten Umbau des Buddenbrookhauses, das in seiner jetzigen Form im Jahr 2000 eröffnet wurde.

von dpa

04. Mai 2018, 01:09 Uhr