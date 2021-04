Fußball : Buchtmann hofft auf Comeback noch in dieser Saison

Fußball-Profi Christopher Buchtmann vom FC St.

Hamburg | Pauli hofft nach gut einjähriger Verletzungspause noch auf sein Comeback in der laufenden Zweitliga-Saison. „In bin seit zwei Wochen wieder im Mannschaftstraining und fühle mich fit. Wenn ich es in den Kader schaffe, müssen wir mal gucken, ob es noch für ein paar Minuten reicht“, sagte der 29-Jährige am Donnerstag in Hamburg. Da er im März 2020 - prak...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.