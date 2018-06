Tourismus : Buchholz mahnt Touristiker zu Investitionen an

Schleswig-Holsteins Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) hat an die Unternehmen der Tourismusbranche appelliert, sich nach dem Knacken von Rekordmarken nicht auf den erzielten Erfolgen auszuruhen. «Auch wenn wir stolz auf diese Zahlen sind, müssen wir schon jetzt die Herausforderung von morgen angehen», mahnte der Minister am Montag in Kiel. «Jetzt ist die Zeit für Investitionen in die Modernisierung und Qualitätsverbesserung.»

von dpa

18. Juni 2018, 17:37 Uhr

Der Schleswig-Holstein-Tourismus entwickelt sich seit einigen Jahren sehr positiv. 29,9 Millionen Übernachtungen zählte die Branche im Jahr 2017. «Mit diesem positiven Ergebnis stehen wir kurz davor, unser in der Tourismusstrategie 2025 verankertes Ziel von 30 Millionen Übernachtungen pro Jahr zu erreichen», sagte Buchholz. Ein anderes Strategieziel sei bereits erreicht worden: Der Bruttoumsatz des Schleswig-Holstein-Tourismus stieg im Jahr 2017 auf rund 9,5 Milliarden Euro. Ziel war es, bis 2025 den Bruttoumsatz um 30 Prozent auf 9 Milliarden Euro zu steigern. Das Basisjahr war 2012 mit 6,9 Milliarden Euro Umsatz.