Verkehr : Buchholz froh über Einigung auf Reform des Bußgeldkatalogs

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz hat den Länderkompromiss auf einen neuen Bußgeldkatalog begrüßt.

Kiel | „Wir werden in der Tat bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen deutliche Geldbußen-Erhöhungen haben, aber eben keine Verschärfungen bei den Fahrverboten“, sagte der FDP-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist in unserem Sinne und deshalb glaube ich, können wir da gut zustimmen.“ Nach langem Tauziehen haben sich Bund und Länder ...

