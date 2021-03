Gastgewerbe : Buchholz fordert Öffnung der Außengastronomie über Ostern

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten aufgefordert, Urlaub in Deutschland und die Öffnung der Außengastronomie über Ostern zu ermöglichen.

Kiel | Bei „Bild Live“ sagte Buchholz: „Wir halten es für durchaus gut möglich, dass Menschen, die aus einem Haushalt kommen, auch gemeinsam in einer Ferienwohnung, in einem Ferienhaus, auch in einem Hotelzimmer, zur Selbstversorgung gegebenenfalls, untergebracht sind.“ Die Küstenländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen hatten sich...

