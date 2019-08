Verkehr : Buchholz fordert Lärmschutz an Bahnstrecke zum Ostseetunnel

Schleswig-Holsteins Landesregierung fordert von der Bundesregierung die Einhaltung von Zusagen zum Lärmschutz an der Bahnstrecke zum geplanten Ostseetunnel. «Mit Verwunderung und großer Enttäuschung» habe er einen Bericht des Bundesverkehrsministeriums zur Kenntnis genommen, schreibt Landesverkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief an die Bundesregierung.

von dpa

01. August 2019, 07:04 Uhr

Der Bericht gebe keine konkrete Empfehlung für über die gesetzlichen Anforderungen hinaus gehenden Lärmschutz, wie sie im Dialogverfahren mit der betroffenen Region erarbeitet worden sei. Er erwarte, dass die Region nicht anders behandelt werde als die Rheintalregion, die erhebliche Bundesmittel zum Ausbau der dortigen Schienenstrecke zum Schutz der Anwohner und der Umwelt erhalten habe. Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» darüber berichtet.