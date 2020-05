Verkehr : Buchholz: Bund muss Rettungsschirm für ÖPNV unterstützen

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) sieht den Bund in der Pflicht, einen Rettungsschirm für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) finanziell zu unterstützen. Hier müssten Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und die ganze Bundesregierung Farbe bekennen, sagte Buchholz am Donnerstag nach einer Telefonschalte der 16 Ressortchefs.

Avatar_shz von dpa

14. Mai 2020, 19:24 Uhr

Diese forderten einstimmig vom Bund einen Rettungsschirm für den ÖPNV wegen erheblicher Verluste in der Corona-Krise. Die Fahrgastzahlen seien um 70 bis 90 Prozent zurückgegangen, hieß es. Allein in diesem Jahr sei mit Verlusten von mindestens fünf Milliarden Euro zu rechnen. Die Unternehmen im ÖPNV in Schleswig-Holstein erleiden laut Buchholz in diesem Jahr Verluste in einer Größenordnung von 100 bis 140 Millionen Euro. «Das muss ausgeglichen werden, das ist schon aufgrund der Verkehrsverträge in Schleswig-Holstein erforderlich», sagte Buchholz.

Der Beschluss der Verkehrsminister werde in die nächste Ministerpräsidentenkonferenz getragen, sagte Buchholz. «Wir wollen dass sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin mit der Frage auseinandersetzen.» Es sei schon schwierig, wenn Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit der Frage eines Rettungsschirms für den ÖPNV losmarschiere und vom Bundesfinanzminister abgehalten werde - gleichzeitig aber Scholz es zulasse, das die Deutsche Bahn mit vielen Milliarden unterstützt werde und damit ein einzelnes Unternehmen. «Diese Form der Wettbewerbsverzerrung ist inakzeptabel», sagte Buchholz. «Wir erwarten ein Engagement des Bundes auch beim Rettungsschirm für den ÖPNV.»