Verkehr : Buchholz: Absenkung der Maut ist Problem Dänemarks

Zu Gesprächen über die geplante Fehmarnbeltquerung kommen heute Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz und sein dänischer Amtskollege Ole Birk Olesen zusammen. Am Vormittag wollen die beiden Minister, die sich erstmals treffen, zunächst in der Nähe des Fährhafens Rödby das Gelände für die geplante Tunnelelemente-Fabrik besichtigen. Auf der Rückfahrt nach Puttgarden auf Fehmarn will Buchholz nach Angaben seines Ministeriums auch die Geschäftsleitung der Reederei Scandlines treffen. Das Unternehmen will den Fährbetrieb auch nach Eröffnung des Tunnels weiterführen und verlangt eine bessere Anbindung des Fährhafens Puttgarden.