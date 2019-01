Handball : BSV-Handballerinnen in Bietigheim klarer Außenseiter

Auf dem Weg zum Final-Turnier um den deutschen Handball-Pokal gehen die Frauen des Buxtehuder SV als klarer Außenseiter in das Viertelfinale am Mittwoch (20.00 Uhr) bei der SG BBM Bietigheim. Obwohl der BSV bei der Endrunde 2017 den damaligen deutschen Meister im Halbfinale überraschend hatte ausschalten können, räumte Trainer Dirk Leun ein: «Aus der Vergangenheit lassen sich keine Rückschlüsse ziehen. Es ist jetzt eine ganz andere Mannschaft mit anderen Spielerinnen. Bietigheim ist nicht umsonst ohne Punktverlust in der Liga. Die Rollenverteilung ist deswegen völlig klar.»

von dpa

08. Januar 2019, 12:42 Uhr

Der Coach verwies auf das Bundesligaspiel in eigener Halle im vergangenen Oktober. Zwar unterlag der BSV nur mit 24:30, doch Leun betonte: «In der ersten Halbzeit waren wir chancenlos. Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen. Wir haben aber auch gesehen, wie wir Bietigheim in Schwierigkeiten bringen können.»

Wichtig ist für Leun die mentale Einstellung: «Die Spielerinnen wissen um das verlockende Ziel und sind sehr fokussiert. Es muss zwar etwas Außergewöhnliches passieren, aber wenn wir die Chance bekommen, müssen wir zupacken.»