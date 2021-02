Handball : BSV-Coach vor zwei Auswärtsspielen: „Müssen an uns glauben“

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV können sich über eine erneute Fernseh-Präzenz freuen.

Buxtehude | Am Freitag (18.55 Uhr) ist das Gastspiel des Bundesligisten bei Bayer 04 Leverkusen live auf Eurosport zu sehen. Bereits am Sonntag (16.00 Uhr) steht dann die Partie bei der HSG Bensheim/Auerbach auf dem Programm. Beide Duelle hatte der BSV in der Hinru...

