Tiere : Brutrekord bei Hamburger Störchen

Die Störche in Hamburg haben einen neuen Brutrekord aufgestellt.

Hamburg | In diesem Jahr zogen 29 Brutpaare insgesamt 77 Junge groß. Damit wurde die bisherige Rekordmarke von 73 Jungstörchen aus dem Jahr 2014 übertroffen, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Montag mitteilte. Im vergangenen Jahr wurden 70 Jungtiere in Hamburg gezählt. „Das zeigt, dass Hamburg als Heimat für Störche weiter gute Bedingungen bietet...

