Kriminalität : Brutales Räubertrio auf der Flucht gefasst

von dpa

31. März 2018, 12:47 Uhr

Drei betrunkene Männer sind nach einem brutalen Überfall auf einen 33-Jährigen in Kollmar (Kreis Steinburg) auf der Flucht gefasst worden. Das Trio klingelte am Karfreitag an der Haustür des Mannes. Nach dem Öffnen prügelten die Täter sofort mit Fäusten und Füßen auf ihn ein und forderten die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Sonnabend mitteilte. Als Nachbarn und Passanten dem um Hilfe rufenden Wohnungsinhaber zur Hilfe kamen, flüchteten die Räuber. Streifenbeamte nahmen die 20, 44 und 47 Jahre alten Männer in der Nähe des Tatorts fest. Sie wurden einem Haftrichter vorgeführt. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.