Kriminalität : Brüder wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Sie haben ihren Onkel im Sommer 2018 auf einer Familienfeier in Witzwort (Kreis Nordfriesland) mit Schlägen zu Boden gebracht und anschließend mit Tritten gegen Oberkörper und Kopf schwer verletzt: Für diese Tat sind zwei 20 Jahre alte Deutsche aus dem Kreis Schleswig-Flensburg am Mittwoch vom Landgericht Flensburg zu Jugendstrafen von jeweils drei Jahren verurteilt worden. Hintergrund der Tat waren nach Ansicht des Gerichts seit langem bestehende Differenzen zwischen den Familienzweigen, die aber nie offen ausgetragen wurden. Warum die Spannungen in der Nacht auf den 1. Juli 2018 eskalierten, konnte nicht ganz aufgeklärt werden.

von dpa

08. Mai 2019, 11:07 Uhr

Die Tat war als versuchter Mord angeklagt, einen Tötungsvorsatz hat die Kammer jedoch nicht angenommen. Zwar seien Tritte gegen den Kopf sehr gefährlich, sagte die Vorsitzende Richterin. Aber in diesem Fall seien sie nicht mit solcher Wucht ausgeführt worden, dass man annehmen müsste, die Angeklagten hätten den Tod ihres Onkels gewollt. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.