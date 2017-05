Verkehr : Brückenarbeiten an der A7 beendet: Vollsperrung aufgehoben

Die Brückenbauarbeiten auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) sind am frühen Sonntagmorgen erfolgreich abgeschlossen worden. Die bis ursprünglich 06.00 Uhr angedachte Vollsperrung habe rund eineinhalb Stunden früher als geplant durch den erfolgreichen Einbau einer Behelfsbrücke an der Anschlussstelle Kaltenkirchen wieder aufgehoben werden können, bestätigte der Presssprecher des Baukonsortiums Via Solutions Nord am Sonntag. Besondere Verkehrsbehinderungen hat es laut Angaben der Verkehrsleitzentrale in der Nacht trotz der Vollsperrung nicht gegeben.