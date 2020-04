Kultur : Brosda erfreut über Corona-Lockerungen

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hat die von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen für Museen und Ausstellungen in der Corona-Krise begrüßt. Hamburg habe ausgesprochen vielfältige Museen, Ausstellungshäuser und Gedenkstätten, sagte er am Donnerstagabend. «Die letzten Wochen haben schmerzhaft gezeigt, was fehlt, wenn diese Orte der Kultur geschlossen sind.»

Avatar_shz von dpa

30. April 2020, 21:57 Uhr

Die Regierungschefs der Länder hatten zuvor bei einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Weg für eine behutsame Wiedereröffnung freigemacht. Der Senat will am kommenden Dienstag über die Umsetzung entscheiden.

«Ich danke den großartigen Teams der Häuser, dass sie die letzten Wochen genutzt haben, gemeinsame Leitlinien für eine schrittweise Öffnung zu entwickeln, mit denen der Gesundheitsschutz der Besucher und Mitarbeiter gewährleistet werden kann», sagte Brosda. Viele Häuser hätten sich den Leitlinien bereits angeschlossen. «Diese hervorragende Vorbereitung ermöglicht eine schnelle und einheitliche Wiedereröffnung bereits in den kommenden Tagen.»