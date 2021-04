Gesundheit : Brosda: Begründung für Novelle „fatales Zeichen“

Der Bühnenverein fürchtet mit der geplanten Novelle des Infektionsschutzgesetzes neue Ketten für die Kultur. Die Theater wollen mit der Pandemie lernen.

Berlin | Mit der geplanten Novelle des Infektionsschutzgesetzes sehen sich Theater in Deutschland in großer Unsicherheit vor dem Pandemie-Sommer. In den Plänen der Bundesregierung gebe es keine Differenzierung zwischen drinnen und draußen, kritisierte der Präsident des Bühnenvereins, Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda. „Zum momentanen Zeitpunkt fordert kein...

