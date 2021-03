Gedenkstätten : Bronzelöwe nach Diebstahl auf Grabstätte Hagenbeck ersetzt

100 Jahre lang thronte auf dem Grab von Carl Hagenbeck, dem Gründer des Tierparks Hagenbeck in Hamburg, ein Bronzelöwe.

Hamburg | Vor sieben Jahren wurde die massive Figur allerdings von Unbekannten gestohlen. Nun ist der Löwe „Triest“ zumindest als Replik wieder auf die Grabstätte Hagenbecks montiert worden. Am Montag wurde die von Bildhauer Michael Kaul nach Fotos geschaffene und in Berlin gegossene Figur wieder an der Grabstätte aufgestellt. Dabei anwesend war auch Hagenbeck-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.