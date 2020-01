Ausländer : Brexit-Countdown: Kein Ansturm auf Einbürgerungen in Hamburg

Der Countdown läuft: Am Freitag um Mitternacht scheidet Großbritannien aus der EU aus. In Hamburg haben sich in den vergangenen Jahren Hunderte Briten einbürgern lassen. Der große Run scheint nun jedoch vorbei.

Avatar_shz von dpa

30. Januar 2020, 07:34 Uhr

Vor dem EU-Ausstieg Großbritanniens hat Hamburg im Januar keinen Run auf Einbürgerungsanträge verzeichnet. Bis zum 29. Januar hätten 33 britische Staatsangehörige einen entsprechenden Antrag gestellt, teilte das Einwohnerzentralamt auf Anfrage mit. Am Freitagabend um 24.00 Uhr scheidet Großbritannien aus der EU aus.

Es werde in diesem Jahr kein großer Zulauf mehr erwartet, da bei einem geregelten Brexit eine Einbürgerung unter Beibehaltung der britischen Staatsangehörigkeit noch bis zum Ende einer Übergangsfrist Ende 2020 möglich sein werde, teilte die Behörde mit.

2019 hatte sich 714 in Hamburg lebende Briten einbürgern lassen, womit sie erstmals an die Spitze der Rangfolge der Herkunftsländer rückten. 2016 waren es 124 Einbürgerungen, 2017 folgten 373 und im Jahr 2018 waren es 308.