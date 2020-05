Landtag : Breites Bekenntnis im Landtag für einen starken Journalismus

Ein Konzept zur Unterstützung privater Medien soll die Staatskanzlei entwickeln. Der Landtag bekennt sich zur Bedeutung von Qualitätsjournalismus und stärkt auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Avatar_shz von dpa

08. Mai 2020, 12:43 Uhr

Schleswig-Holsteins Landtag hat sich zu einem starken Journalismus bekannt. «Angriffe auf Journalisten sind Angriffe auf uns alle», sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner am Freitag. Dem Journalismus komme in Zeiten der Corona-Krise, in der in sozialen Netzwerken obskure Verschwörungstheorien kursierten, umso wichtigere Bedeutung zu. «Erschreckend übrigens, wie viele mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sich daran beteiligen.»

Mit Blick auf den entlassenen Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) sagte Stegner, Politiker müssten auch jenseits von offiziellen Pressekonferenzen ohne Block und Stift Umgang mit Journalisten haben. «Dabei gelten zwei Regeln: Der Politiker darf keine geheimen Informationen verraten und der Journalist schützt seine Quellen.» Letzteres werde zum Problem, wenn im Zuge von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vertrauliche Kommunikation mit Journalisten quasi als Beifang ausgewertet werde und auszugsweise in Form eines Berichts seinen Weg in die Landespolitik finde. «Das ist eine Breitseite gegen Quellenschutz und investigativen Journalismus, die uns allen zu denken geben sollte und bei der es dringend Aufklärung bedarf.»

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte das Aus für den Minister mit dessen unwahren Behauptungen zur Kommunikation mit einem Journalisten und einem Polizeibeamten begründet, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts des Geheimnisverrats ermittelt, weil er Polizeiinterna an den Journalisten durchgestochen haben soll. Der wiederum soll ihm Kommunikation mit dem Minister weitergeleitet haben.

Über einen Antrag der SPD zur Bedeutung der Medien in Deutschland wollte das Parlament nach der Mittagspause abstimmen. Journalisten leisteten mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag für die demokratische Gesellschaft, «im Gegenzug bedürfen sie des konsequenten Schutzes durch den Staat und der Rückendeckung aller Demokratinnen und Demokraten», heißt es darin. Stegner verwies auch auf Angriffe auf die freie Berichterstattung und auf Journalisten in jüngster Zeit.

Nach dem Willen des FDP-Medienpolitikers Jan-Marcus Rossa soll der Antrag noch um den Aspekt ergänzt werden, wie der Staat privaten Medien Unterstützung zukommen lassen könne. Diese hätten mit weiteren wirtschaftlichen Problem zu kämpfen, weil der Anzeigenmarkt durch die Corona-Krise eingebrochen sei. Einsparungen in Redaktionen hätten «durchaus fatale Folgen» für die Meinungsvielfalt. Deshalb regte Rossa an, dass die Staatskanzlei ein entsprechendes Konzept zur Unterstützung privater Medien entwickeln soll.

Für Streit im Parlament sorgten Äußerungen des AfD-Abgeordneten Volker Schnurrbusch. Seine Fraktion sei nicht für die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern für eine grundlegende Reform. «Hier handelt es sich um eine künstliche Beatmung eines aufgeblähten Systems, das nur noch für einen Teil der Zuschauer und Zuhörer relevant ist.» Einige Journalisten begriffen sich zudem «als Oberlehrer, als Missionare, als Ideologen».

Ministerpräsident Günther bezeichnete die Äußerungen von Schnurrbusch als schwer erträglich. Dessen Beitrag sei eine fünfminütige «Schmährede» gewesen, sagte er. Sie habe mehrere Beleidigungen an Journalisten enthalten. «Das war unerträglich, was sie hier formuliert haben.»

Inhaltlich stellte sich der Regierungschef klar hinter den Antrag der SPD. Er unterstütze jeden Satz darin. «Meinungs- und Pressefreiheit müssen geschützt werden.» Der öffentlich-rechtliche Rundfunk mache seine Aufgabe gut. Auch Günther brachte seine Sorge zum Ausdruck, dass private Medien durch die Auswirkungen der Krise in eine noch schwierigere Lage kommen könnten. «Wir müssen alle miteinander ein großes Interesse an einer starken, gesunden Medienlandschaft haben.»

SSW-Fraktionschef Lars Harms richtete seinen Blick bei einer möglichen Unterstützung nach Dänemark. Im Nachbarland gebe es staatliche Zuschüsse zur Distribution von Zeitungen. Dänische Medien könnten diese bekommen.