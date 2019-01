Getränke : Brauerei knackt Absatzmarke von 600 000 Hektolitern

von dpa

31. Januar 2019, 20:54 Uhr

Die Flensburger Brauerei hat im vergangenen Jahr erstmals mehr als 600 000 Hektoliter Getränke verkauft. Im Inland wurden 628 000 Hektoliter abgesetzt nach rund 555 000 Hektolitern im Jahr zuvor. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent, wie die Privatbrauerei am Donnerstag in Flensburg mitteilte. Das stärkste Plus von 35,4 Prozent machten die Flensburger mit ihren alkoholfreien Getränken. Aber auch der Absatz der alkoholhaltigen Produkte entwickelte sich mit einem Plus von 11,5 Prozent deutlich positiv. Das klassische Flensburger Pils liegt mit einem Anteil von 67 Prozent nach wie vor an der Spitze des Gesamtabsatzes. Bundesweit lag der Bierabsatz im Jahrhundertsommer 2018 nur um 0,5 Prozent höher als im Jahr zuvor, wie aus ebenfalls am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervorgeht.