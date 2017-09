Schifffahrt : Bratentopf aus Kombüse hilft bei Rettung von Jacht

Mit einem Edelstahltopf als Treibankerersatz haben Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ein in Seenot geratenes Segelboot in Sicherheit gebracht. Die 7,50 Meter lange Jacht trieb am Donnerstag mit gebrochenem Ruder manövrierunfähig auf der offenen Ostsee und sollte in einen Hafen geschleppt werden, teilte die Bundespolizei See an Freitag mit.