Prozesse : Brandstiftungprozess gegen 31-Jährigen: Urteil erwartet

Im Prozess gegen eine 31 Jahre alten mutmaßlichen Brandstifter von Eiderstedt wird heute am Landgericht Flensburg voraussichtlich das Urteil verkündet. Dem Mann werden acht Brandstiftungen in Garding zur Last gelegt. Die angeklagten Vorwürfe reichen von Sachbeschädigung bis hin zur schweren Brandstiftung. Sie reichen bis in das Jahr 2011 zurück. Ende Januar 2017 steckte der 31-Jährige laut Anklage zuletzt einen Papiercontainer neben einer Seniorenwohnung in Brand. Diese Tat führte schließlich zur Festnahme. Der Mann gestand einen Teil der angeklagten Taten.