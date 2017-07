Kriminalität : Brandstiftung in Lübecker Kieswerk: 100 000 Euro Schaden

In einem Kieswerk im Lübecker Stadtteil Kücknitz hat eine Planierraupe im Wert von mehr als 100 000 Euro gebrannt - die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das teilten die Beamten am Montag mit. Spaziergänger hätten am späten Abend eine große Rauchwolke entdeckt. Die Polizei fand anschließend die brennende Raupe. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Mitteilung der Polizei

von dpa

17.Jul.2017