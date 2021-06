Brände : Brand in Seniorenheim in Hamburg-Billstedt

In einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Billstedt ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen.

Hamburg | Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, brannte es in einer Küche im Erdgeschoss. Zwei Bewohner mussten vor Ort vom Rettungsdienst wegen Rauchgasvergiftungen behandelt werden, einer von ihnen kam in ein Krankenhaus. Auch zwei Kollegen der Polizei seien vom Rettungsdienst begutachtet worden, berichtete die Feuerwehr. Sie hätten jedoch nicht weiter beha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.