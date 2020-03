Brände : Brand in Mehrfamilienhaus in Kiel: Gebäude evakuiert

Avatar_shz von dpa

05. März 2020, 05:22 Uhr

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kiel hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Am späten Mittwochabend sei das Feuer in einem Appartement des mehrgeschossigen Hauses ausgebrochen, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude. 35 Personen wurden demnach aus dem Haus gebracht, verletzt wurde niemand. Die Brandursache werde derzeit ermittelt. Zeitweise war die Feuerwehr mit 60 Einsatzkräften vor Ort.