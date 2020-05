Avatar_shz von dpa

06. Mai 2020, 19:47 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Horn ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, wütete der Brand in einer Wohnung im vierten Stock und im Dachstuhl des Hauses. Es gab eine starke Rauchentwicklung, etwa 60 Feuerwehrkräfte waren mit dem Löschen beschäftigt. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher.