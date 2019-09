Brände : Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet drei Bewohner

Avatar_shz von dpa

21. September 2019, 09:36 Uhr

Die Feuerwehr hat drei Menschen aus einer brennenden Wohnung in Rendsburg gerettet. Das Feuer brach in der Küche aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte brachten die Bewohner der Wohnung, darunter ein 57-jähriger Mann, ein 17-Jähriger und ein 12 Jahre altes Mädchen, am Freitagabend durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.