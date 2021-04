Brände : Brand in Biogasanlage in Osterby

In der Nacht zum Montag ist in Osterby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Feuer in einer Biogasanlage ausgebrochen.

Osterby | Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen zwei Uhr nachts alarmiert worden. Beamte vor Ort hätten gemeldet, dass die Anlage in vollem Unfang gebrannt habe. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar, der Sachschaden wurde auf 25 000 Euro geschätzt. ...

