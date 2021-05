Brände : Brand in Arbeitsraum am Hauptbahnhof: Niemand verletzt

Großer Feuerwehreinsatz am Hamburger Hauptbahnhof: Rauch quillt aus einem U-Bahneingang. Dank des schnellen Handelns der Einsatzkräfte ist die Gefahr schnell gebannt.

Hamburg | Wegen eines Feuers in einem Arbeitsraum der Hochbahn hat die Hamburger Feuerwehr am Freitag den Bereich um einen U-Bahnausgang am Hauptbahnhof evakuiert. Auch ein Bürogebäude sei vorübergehend geräumt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. In einem Maschinen- und Lagerraum für eine Rolltreppe waren Lacke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.