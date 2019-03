Brände : Brand im Autohaus in Mölln gelöscht: Haus einsturzgefährdet

von dpa

04. März 2019, 05:24 Uhr

In einem knapp sechsstündigen Einsatz hat die Feuerwehr in Mölln ein brennendes Autohaus gelöscht. Das Gebäude war am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Nach den Löscharbeiten ist es nun einsturzgefährdet. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.