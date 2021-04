Brände : Brand eines Strohlagers in Tolk greift auf Lagerhalle über

Beim Brand eines Strohlagers und einer Lagerhalle ist am Mittwoch in Tolk (Kreis Schleswig-Flensburg) Sachschaden entstanden.

Tolk | Zunächst war das Strohlager in Brand geraten, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Flammen griffen auf eine benachbarte Lagerhalle über, die am Dienstagnachmittag in voller Ausdehnung brannte. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Sie forderte Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu...

