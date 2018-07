Brände : Brand auf Reiterhof in Hamburg-Duvenstedt

von dpa

23. Juli 2018, 08:20 Uhr

Auf einem Reiterhof in Hamburg-Duvenstedt hat es in der Nacht zum Montag einen Großbrand gegeben. Ein Restaurant auf dem Gelände des Hofes stand komplett in Flammen, der Brand drohte beim Eintreffen der Feuerwehr auf einen angrenzenden Reitstall auszubreiten, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Den 54 Einsatzkräften gelang es, eine Ausdehnung des Feuers zu verhindern und insgesamt 18 Pferde vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Außerdem konnten mehrere Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich geborgen werden. Die Löscharbeiten dauerten insgesamt über drei Stunden. Die Hamburger Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.